Königsbrunn

06:00 Uhr

Schule war für Königsbrunner Mittelschulrektorin Ehrentreich jeden Tag spannend

Plus Nach 18 Jahren in Königsbrunn, davon zwölf als Rektorin der Mercator-Mittelschule, geht Gisela Ehrentreich jetzt in den Ruhestand. Wer ihre Nachfolgerin wird.

Von Hermann Schmid

Als Gisela Ehrentreich im Herbst 2003 an die damalige Hauptschule Königsbrunn wechselte, hatte sie keine leichte Aufgabe gewählt. Mehr als 700 Schüler drängten sich in dem knapp 60 Jahre alten Schulhaus (mit neuerem Anbau). Die neue Konrektorin fand das, trotz der „unguten Enge“, vor allem „spannend“, erzählt sie rückblickend. „Mit solchen Schülerzahlen und dem großen Kollegium war auch ganz viel möglich.“ Diese Einstellung prägt die 66-Jährige bis heute.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen