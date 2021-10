Seniorin stürzt mit E-Fahrrad in Königsbrunn und bricht sich den Arm

Ein Autofahrer hat eine Radlerin übersehen. Zwar konnte die 79-Jährige noch rechtzeitig bremsen, doch sie stürzte und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine Radfahrerin hat sich bei einem Unfall in Königsbrunn verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch gegen 17 Uhr. Die Frau war mit ihrem E-Rad in der Sudetenstraße unterwegs, als ein Mann mit seinem Auto rückwärts ausparken wollte. Er übersah die Radlerin, konnte aber noch rechtzeitig bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Auch die 79-jährige Radfahrerin musste abbremsen und verlor das Gleichgewicht. Die Seniorin stürzte auf die Fahrbahn und brach sich der Polizei zufolge vermutlich den Arm. Sie wurde vom Rettungsdienst in die Wertachklinik Bobingen gebracht.