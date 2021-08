Silvano Tuiach tritt früher als geplant in Königsbrunn auf

Eigentlich sollte Kabarettist Silvano Tuiach Ende September nach Königsbrunn kommen. Nun hat der Kulturverein KliK den Auftritt nach vorne verlegt.

Mit einem Auftritt von Kabarettist Silvano Tuiach möchte der Verein KliK nach langer Corona-Pause wieder seinen ersten Beitrag zum Kulturleben in Königsbrunn leisten. Um möglichst viele Menschen in den Genuss des Auftritts des „Geisterfahrers“ kommen zu lassen, haben sich die Verantwortlichen nun zu einer doppelten Umplanung entschieden. Der Kabarettabend, der zunächst am 25. September im Saal des Jugendzentrums Matrix stattfinden sollte, wird nach vorne und in einen größeren Saal verlegt.

Silvano Tuiach tritt im evangelischen Gemeindezentrum in Königsbrunn auf

Neuer Termin ist Samstag, 11. September, um 19.30 Uhr. Veranstaltungsort wird der Saal des evangelischen Gemeindezentrums St. Johannes sein. Wegen der Corona-Maßnahmen wäre die maximale Zuschauerzahl im Matrix arg begrenzt gewesen. Daher habe man sich zu dem Wechsel entschieden. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder können im Kulturbüro getauscht werden.

Tuiach präsentiert in Königsbrunn sein neues Programm „Grad mit Fleiß“ und beschäftigt sich darin mit der Frage, welche Berufe für ihn noch in Frage gekommen wären. Rechtsanwalt? Fußballspieler? Oder auch Pfarrer, denn er war in seiner Jugend erfolgreicher Ministrant! Im Nebenberuf ist der Geisterfahrer ja Büchervertreter beim Augsburger „Sodala“-Verlag und da stellt Tuiach die neuesten Bücher vor.

Karten gibt es im Kulturbüro Königsbrunn oder über die Online-Plattform Reservix. (AZ)