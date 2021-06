So schön blüht es auf Königsbrunner Garagendächern

Plus Im Garten kann es ja jeder: Weil sie den Ausblick auf ihre Garagen leid waren, hat Familie Wiedemann auf deren Dächern blühende Oasen geschaffen.

Die Eintönigkeit beim Blick aus dem Schlafzimmerfenster hat Sandra und Robby Wiedemann aus Königsbrunn schon lange genervt: Zwei graue Fertigteilgaragen stehen dort auf ihrem Grundstück am östlichen Ende der Buchenstraße, lange mit nichts als ein paar Steinen auf dem Dach. Mithilfe eines Bausatzes haben sie sich Abhilfe geschaffen: Statt auf die langweiligen Flachdächer schauen sie nun auf eine blühende Fläche mit einer Menge Insekten. Und auch die Familienkatzen finden die neue Gestaltung prima.