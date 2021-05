So sieht der neu gestaltete Spielplatz in Königsbrunn aus

Der neu gestaltete Spielplatz an der Königsbrunner Grüntenstraße ist eröffnet. Kinder des Johannes-Kindergartens durften die Bauernhof-Geräte als erste ausprobieren.

Lange haben Königsbrunner Eltern und Kinder auf diesen Tag hingefiebert, heute hat Bürgermeister Franz Feigl den neu gestalteten Spielplatz an der Grüntenstraße gemeinsam mit Kindern des Johannes-Kindergartens eröffnet. "Wir hatten in den vergangenen Wochen einige Anfragen, wann es denn nun losgeht", sagt Betriebshofchefin Stephanie Detke, die gemeinsam mit Jörg Kratzer vom Tiefbauamt die Neugestaltung der Spielplätze vorantreibt. Doch weil das Gras noch nicht angewachsen war, musste man die Familien noch vertrösten.

Kinder des Kindergartens St. Johannes haben gemeinsam mit Bürgermeister Franz Feigl den neuen Spielplatz an der Grüntenstraße eingeweiht. Foto: Adrian Bauer

Königsbrunn: Auf Spielplatz an der Grüntenstraße können Kinder nun spielen

Doch jetzt können alle Kinder die Spielgeräte zum Thema "Allgäuer Bauernhof" ausprobieren. Gewählt wurde das Thema passend zu den umliegenden Straßen - Grünten- und Höfatsstraße sowie Pfänderweg. Insgesamt 80.000 Euro hat die Stadt Königsbrunn in die neuen Spielgeräte investiert. Neben dem auffälligen Mähdrescher-Spielturm gibt es auch noch einen Bereich für jüngere Kinder sowie einen Balancierparcours. Der beliebte Bolzplatz wurde belassen. Insgesamt kostet die Erneuerung die Stadt 95.000 Euro.

4 Bilder Eröffnung: Der neu gestaltete Spielplatz an der Grüntenstraße in Königsbrunn Foto: Adrian Bauer

Die Planungen laufen auch schon für die nächsten Projekte. Als Nächstes seien die Spielplätze in der Simpert- und der Robert-Koch-Straße an der Reihe, sagt Stephanie Detke: "Dort ist nicht so viel zu tun, sodass wir mit unserem Budget zwei Projekte in einem Jahr abarbeiten können." Es geht vor allem um die Spieltürme, die entweder ihre Lebensdauer erreicht haben oder bisher noch fehlen. Um das zu ändern, werden demnächst Angebote eingeholt. Insgesamt hat die Stadt Königsbrunn 35 Spielplätze, die schrittweise erneuert und umgestaltet werden. Nach einem Sanierungsstau sieht man sich jetzt wieder gut aufgestellt.

