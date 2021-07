Königsbrunn

vor 7 Min.

So soll die Königsbrunner Hunnenstraße sicherer werden

Plus Radfahrer und Fußgänger leben in der Königsbrunner Hunnenstraße gefährlich. An der scharfen Kurve westlich kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen.

Von Elmar Knöchel

Verkehrsplanung und die damit verbundene Erhöhung der Sicherheit für die Bürger ist eine der wichtigsten Aufgaben einer Kommune. Doch es ist nicht immer ganz einfach. Denn es müssen dabei verschiedene Interessen unter einen Hut gebracht werden. Der Verkehr soll möglichst nicht behindert werden, die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer soll gewahrt bleiben, Interessen von Anwohnern und Gewerbetreibenden müssen berücksichtigt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

