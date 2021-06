Königsbrunn

vor 7 Min.

"Sommer im Park": Kroatische Märchen in Königsbrunner Kräutergarten

Plus Die Besucher erleben beim "Sommer im Park" in Königsbrunn einen tollen Märchenabend. Vorher mussten die Mitarbeiterinnen des Kulturbüros aber einige Kneipper beruhigen.

Von Sabine Hämmer

Vor dem märchenhaften Abend im Königsbrunner Kräutergarten mit Erzählerin Hildegard Häfele hatte das Team des Kulturbüros am Mittwoch Abend noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten. Das lag aber nicht am Zuschauerzuspruch: "45 Anmeldungen gingen hierzu bereits im Vorfeld dort ein", freute sich Tanja Zimmermann. Doch nicht jeder hatte mitbekommen, dass an diesem Abend die nächste Veranstaltung des "Sommers im Park" im Kräutergarten geplant war.

