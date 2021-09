Königsbrunn

Spannende Bilder in der neuen Königsbrunner Kunstkiste

Plus Ute Kochinke hat in Königsbrunn immer versucht, Menschen für Kunst zu begeistern. Jetzt hat sie sich den Traum von einem eigenen Ausstellungsraum erfüllt.

Von Andrea Collisi

Träume sind dazu da, um Erfüllung zu finden, sagt man landläufig. Ute Kochinke versucht dies in ihrem Leben umzusetzen. So erfüllte sie sich jetzt ihren lang gehegten Traum, selbst eine Art Galerie zu schaffen. Eine Galerie für Künstlerinnen und Künstler, die möglicherweise nicht fürs Kunstkarreé im Rathaus angefragt werden. Künstler, die im Stillen für sich arbeiten, aber natürlich auch diejenigen, die hier schon als Künstler in der Gegend bekannt sind und einen weiteren Ausstellungsraum suchen.

