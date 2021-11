Stadt Königsbrunn erhöht die Friedhofsgebühren drastisch

Plus Für Grabstellen auf dem Städtischen Friedhof müssen Familien künftig deutlich mehr bezahlen. Die Gebühren für manche Grabarten steigen um das Fünffache.

Angehörige von Verstorbenen, die auf dem Städtischen Friedhof in Königsbrunn bestattet werden, müssen künftig deutlich mehr für die Grabstellen bezahlen. Der Stadtrat hat in seiner aktuellen Sitzung eine deftige Erhöhung der Nutzungsgebühren beschlossen. Teilweise müssen Familien das Fünffache der bisherigen Gebühr aufbringen. Der Grund: Bislang machte die Stadt wegen zu niedriger Gebühren jährlich Verluste im sechsstelligen Bereich. Dass diese nun komplett auf die Bürger umgelegt werden, kommt dennoch überraschend.