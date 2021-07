Straßenbahn-Baustelle: Wo in Königsbrunn mit Hochdruck gearbeitet wird

Plus Mit der Straßenbahn von Kö zum Kö: Was lange wie Zukunftsmusik klang, wird Realität. Im Dezember fährt die Linie 3. Das passiert gerade auf der Baustelle.

Die Vision einer Straßenbahntrasse von Augsburg nach Königsbrunn existiert schon seit 40 Jahren. Jetzt ist sie Realität geworden: Ab 12.12.21 verbindet die Linie 3 die größte Stadt im Landkreis mit dem Augsburger Königsplatz. Bis die Bahn rollt, gibt es noch einiges zu tun. Ein Besuch auf der Baustelle.