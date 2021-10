Königsbrunn

vor 32 Min.

Straßenbahn-Linie 3: Arbeiten in Königsbrunn gehen in den Endspurt

Die Straßenbahn-Haltestellen, hier an der Mindelheimer Straße, nehmen immer mehr Gestalt an. In wenigen Wochen sollen die ersten Probefahrten der Straßenbahn-Linie 3 starten.

Plus Am 12. Dezember soll die erste Straßenbahn der Linie 3 nach Königsbrunn rollen. Die Stadt baut rund um die Trasse an zahlreichen Stellen und sieht sich gut im Zeitplan.

Von Adrian Bauer

Am Brunnenzentrum in Königsbrunn sind die Fortschritte schon deutlich zu sehen: Die Bahnsteige sind weitgehend fertig und die Wartehäuschen für die künftigen Fahrgäste der Straßenbahn-Linie 3 werden zusammengesetzt. Und auch abseits der Trasse sind die Fortschritte augenfällig. Auf beiden Seiten stehen schon die Häuschen, in denen die Tram-Kundschaft künftig ihre Fahrräder abstellen kann. Gehwege werden gepflastert, die künftigen Autostellplätze sind ebenfalls schon gepflastert. Die Stadtwerke als Herren über Gleiskörper und Haltestellen und die Stadt Königsbrunn arbeiten gerade an den Haltestellen eng verzahnt nebeneinander. Es bleibt noch einiges zu tun, aber Mitte Oktober sollen die größten Arbeitsschritte abgeschlossen sein, sodass die Testfahrten beginnen können.

