Taschendiebe haben es in Königsbrunn auf Senioren abgesehen

In einem Königsbrunner Supermarkt entwenden Taschendiebe nicht nur Geldbeutel von älteren Kunden.

Taschendiebe hatten es am Freitagmittag in einem Supermarkt in der Guldenstraße in Königsbrunn auf ältere Kundinnen abgesehen, die ihre Handtaschen im Einkaufswagen beziehungsweise im Rollator deponiert hatten. In einem unbeobachteten Moment wurden die Geldbeutel aus den Handtaschen genommen.

Auch alle Dokumente weg

Als die Senioren an der Kasse standen und bezahlen wollten, bemerkten sie den Diebstahl. Neben Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich fehlten auch alle Dokumente der Geschädigten, die sich in den jeweiligen Geldbeuteln befanden.

Tipps der Polizei

Die Polizei rät: Während eines Supermarktbesuchs niemals Handtaschen unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurück lassen. Sie sollten stattdessen immer am Körper getragen werden.

