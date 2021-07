Königsbrunn

vor 32 Min.

Tschüss Einweggeschirr: Ein Mehrwegsystem für Königsbrunn

Plus Nachhaltiges Mehrweggeschirr anstelle von Einwegplastik: Was ab 2023 in der EU Pflicht ist, soll schon früher in die Königsbrunner Gastronomie kommen.

Von Victoria Schmitz

Augsburg hat es schon, München und Kirchheim ebenfalls. Bis 2023 ist es Pflicht in der EU. Nun will es der Bund der Selbstständigen (BDS) schon früher nach Königsbrunn holen: Ein Mehrwegsystem in der Gastronomie für Take-away Essen und Trinken. Einwegverpackungen soll der Garaus gemacht werden, dafür soll wiederverwendbares Geschirr die Umwelt und den Geldbeutel schonen. Tanja Kuschill, zweite Vorsitzende des BDS, leitet das Projekt. Sie verrät, wie das System genau funktioniert und was es braucht, damit sich die Idee in Königsbrunn bald durchsetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen