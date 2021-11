Unbekannter beschädigt nachts zwei Autos in Königsbrunn

Zwei Autos sind am Wochenende in Königsbrunn mutwillig beschädigt worden. Der Schaden ist groß. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Rundherum wurde am Wochenende ein Auto in der Winterstraße in Königsbrunn zerkratzt. Auch die Motorhaube wurde beschädigt. Den Schaden, der in der Nacht auf Samstag entstand, beziffert die Polizei auf rund auf 5000 Euro. Mit 500 Euro wesentlich niedriger ist der Schaden, der in der selben Nacht in der Eichenstraße in Königsbrunn entstand.

Fahrrad in Königsbrunn auf Auto geworfen

Dort packte sich ein Unbekannter ein Fahrrad, das auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einem Ständer stand, und warf es auf einen geparkten Wagen. Dieser wurde an der Fahrertüre beschädigt. Das abgesperrte Fahrrad blieb offenbar ohne Schramme. Der Besitzer ist unbekannt. Zum Vorfall sind aktuell keinerlei Zeugen bekannt.

Vandalismus in Königsbrunn: Die Polizei sucht Zeugen

Wer etwas gesehen oder eine auffällige Beobachtung gemacht hat, soll sich mit der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/9606-0 in Verbindung setzen.

Vandalismus gab es zuletzt immer wieder in Königsbrunn. Vor wenigen Wochen hatte eine Frau nachts Autospiegel beschädigt und teilweise sogar abgetreten. Nachbarn sorgten sich. (AZ)

