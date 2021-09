Unbekannter besprüht Auto in Königsbrunn mit schwarzer Farbe

Ein bislang Unbekannter hat in Königsbrunn ein Auto beschädigt. Es entstand ein Schaden über 4000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat in Königsbrunn ein Auto mit schwarzer Farbe besprüht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Mittwoch. Das Auto war an einem Imbissstand in der Gartenstraße geparkt.

Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden am Auto auf rund 4000 Euro. Wer etwas zu dem Vorfall sagen kann, sollte sich umgehend bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 melden. (AZ)