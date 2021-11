Unbekannter fährt Auto in Königsbrunn an und verschwindet

In Königsbrunn wurde ein Auto angefahren. Dabei entstand ein Schaden von 3000 Euro. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat ein Auto in Königsbrunn angefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen Samstag gegen 18 Uhr und Sonntag gegen 15 Uhr. Das Auto war am rechten Fahrbahnrand in der Augustusstraße geparkt.

Nach Angaben der Polizei rammte möglicherweise ein schwarzer Transporter den Wagen. Der Fahrer könnte demnach rückwärts gegen das geparkte Auto geprallt sein. Dabei entstand an der Fahrertür ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Vom Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur. Die Polizei Bobingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08234/96060.