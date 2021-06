Unbekannter verschmiert in Königsbrunn Gummipampe auf einem Auto

Eine ziemliche Sauerei hat ein unbekannter Täter in Königsbrunn angerichtet: Ein Autobesitzer fand sein Fahrzeug rundum mit schwarzer Pampe beschmiert vor.

Der Sachschaden ist überschaubar, doch was ein Autofahrer an seinem Wagen in Königsbrunn fand, war trotzdem eklig: Ein unbekannter Täter hatte eine schwarze Gummimasse rundum auf den BMW geschmiert, der in der Mozartstraße geparkt war.

Die Tat müsse sich zwischen Samstagnacht und Montagmittag abgespielt haben, berichtet die Polizei. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf 200 Euro. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 melden. (AZ)