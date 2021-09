Unfall auf dem Schulweg in Königsbrunn: Radlerin fährt Fußgänger um

Zwei Schulkinder sind am Donnerstag in Königsbrunn auf dem Nachhauseweg zusammengestoßen: Eine junge Radfahrerin verletzte einen Buben und fuhr einfach weiter.

Ein Schulwegunfall ist am Donnerstag gegen 13 Uhr an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn passiert. Wie die Polizei berichtet, überquerte ein zwölfjähriger Junge auf Höhe der Hausnummer 40 die Straße. Als er auf den Gehweg trat, prallte er mit einer Radfahrerin zusammen, die dort entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war.

Bei dem Zusammenprall zog sich der Junge leichte Verletzungen am Bein zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Unfall in Königsbrunn: Die Polizei sucht Zeugen

Das Mädchen stürzte wegen des Zusammenpralls vom Rad, rappelte sich mithilfe von Freunden aber gleich wieder auf und fuhr weiter. Daher sucht die Polizei nun nach ihm. Bekannt ist nur, dass das Mädchen etwa zwölf bis 13 Jahre alt sein soll. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)