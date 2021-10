Unfall in Königsbrunn: Aufgefahren oder zurückgesetzt?

Bei einem Unfall in Königsbrunn gibt es zwei völlig unterschiedliche Geschichten zur Ursache: Die Polizei muss nun klären, welche der beiden Versionen stimmt.

Ist der Hintermann dem Vordermann aufgefahren, oder hat der Vordermann den Hintermann beim Rückwärtsfahren gerammt? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Polizei nach einem Unfall in Königsbrunn, der am Sonntag in Königsbrunn passiert ist und zu dem man weitere Zeugen sucht.

Sicher ist, dass die beiden Autos am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr hintereinander auf der Bayernstraße in südliche Richtung fuhren. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Auseinander gehen die Erzählungen zu den Geschehnissen an der Einmündung der Egerländerstraße: Der Fahrer des vorderen Autos berichtete, dass er wegen eines Autos auf der Straße anhalten habe müssen und der Hintermann ihm ins Heck gefahren sei. Der Unfallgegner stellte es so dar, dass das vordere Auto zu weit in die Straße eingefahren war, wegen des nahenden Wagens auf der Egerländerstraße zurücksetzen musste und dabei mit dem Fahrzeugheck gegen sein Auto krachte.

Personen, die den Zusammenstoß beobachtet haben, sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden.