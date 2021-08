Unfallflucht: Transporter in Königsbrunn beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen in einem Fall von Unfallflucht in Königsbrunn. Im Gewerbegebiet Süd wurde ein geparkter Transporter beschädigt.

Bei einem Unfall in der Junkersstraße in Königsbrunn ist am Dienstag ein geparkter Transporter beschädigt worden. Die Polizei sucht die Person, die den Unfall verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht hat. Der Mercedes-Transporter wurde am linken Fahrzeugheck beschädigt, der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Passiert sein müsse der Unfall am Dienstag zwischen 8 und 18.30 Uhr, berichtet die Polizei. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 melden. (AZ)