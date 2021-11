Unfallflucht in Königsbrunn: Die Polizei sucht einen weißen Volvo

Der Fahrer eines weißen Volvo hat in Königsbrunn ein geparktes Auto beschädigt und hat sich aus dem Staub gemacht. Beim Fabrikat ist sich die Polizei ganz sicher.

Eine bislang unbekannte Person hat in Königsbrunn mit ihrem Wagen einen geparkten schwarzen Seat angefahren und hat sich dann davongemacht. Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall am frühen Samstagmorgen kurz nach Mitternacht in der Rathausstraße in Königsbrunn auf Höhe der 40er-Hausnummern. Die Höhe des Sachschadens wird auf 3000 Euro geschätzt.

Sicher ist die Polizei, dass es sich bei dem Unfallwagen um einen weißen Volvo gehandelt hat. Denn durch den Zusammenstoß wurde die lackierte Abdeckung des Außenspiegels abgerissen und blieb am Unfallort zurück. Die Polizei sucht nun Personen, die Angaben zum Unfall oder zu dem gesuchten Wagen machen können. Sie sollen sich unter Telefon 08234/9606-0 bei der Inspektion Bobingen melden. (AZ)