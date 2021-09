Verkehrsachse in Königsbrunn wegen Bauarbeiten gesperrt

Die Bauarbeiten in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße bringen Behinderungen für den Verkehr. In den kommenden Wochen werden nun Teile einer zentralen Kreuzung gesperrt.

Im Zuge der Spartenarbeiten in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße muss nochmals vorübergehend die Kreuzung zur Gartenstraße gesperrt werden. Wie die Stadt am Mittwochnachmittag mitteilt, werden von Donnerstag, 9. September, bis voraussichtlich Donnerstag, 16. September, dort Wasser- und Gasleitungen verlegt. In dieser Zeit wird der Verkehr wieder über die Wertachstraße und die Römerallee umgeleitet und beide Fahrspuren werden auf die Ostseite verlegt.

Ab dem 16. September wird dann für etwa drei Wochen die Kreuzung St.-Johannes-Straße/Bürgermeister-Wohlfarth-Straße gesperrt. Hier wird die Umleitung über die Von-Eichendorff-Straße und über die Rathausstraße geführt, die dafür wieder geöffnet wird. (AZ)