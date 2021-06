Königsbrunn

19:00 Uhr

Volksfest: Königsbrunn bekommt 2021 eine (kleine) Gautsch

Im vergangenen Jahr gab es die kleine "Gautsch to go". In diesem Jahr wird im Biergarten vor der Eisarena gefeiert.

Plus In Königsbrunn wird es 2021 ein kleines Volksfest geben. Es wird ohne Festzelt und an einem neuen Standort gefeiert, doch bei der Stadt freut man sich auf die Gautsch.

Feiern mit Freunden, kühlen Getränken, gutem Essen und zünftiger Musik: Für viele Menschen gehört die Gautsch in Königsbrunn jedes Jahr zu einem gelungenen Sommer dazu. Die Corona-Einschränkungen bremsten das Volksfest im vergangenen Jahr jäh aus. Nachdem man mit dem Konzept "Gautsch to go" 2020 wenigstens den Betreibern der Imbissbuden die Chance gab, etwas Umsatz zu machen, kann dieses Jahr wieder etwas größer gefeiert werden. "Gautsch21" heißt das Konzept für das Fest, das zwar deutlich kleiner und kürzer ausfällt, aber immerhin wieder etwas Geselligkeit erlaubt.

Themen folgen