Königsbrunn

vor 17 Min.

Vor dem Einzug bleibt in der Grundschule Süd in Königsbrunn noch viel zu tun

Am Dienstag kehren die Kinder in die Grundschule Süd in Königsbrunn zurück.

Plus Es wird noch fleißig gearbeitet in der Grundschule Süd in Königsbrunn: Die Sanierung ist abgeschlossen, am Feinschliff fehlt es noch. Am Dienstag kommen die Kinder.

Von Adrian Bauer

Die Baugerüste sind abgebaut, das Schulhaus der Grundschule Süd präsentiert sich im neuen silbrigen Anstrich. Geht man auf den Haupteingang des Schulhauses zu, sieht das Gebäude schon startklar für die Rückkehr der Kinder aus. Bis es tatsächlich soweit ist, muss innen und auf den anderen Seiten des Hauses aber noch einiges geschehen. Die Verantwortlichen von der Stadt Königsbrunn sind aber sicher, dass bis Dienstagmorgen alles bereit ist für den Unterrichtsstart. Einige Arbeiten müssen aber während des laufenden Betriebs erledigt werden.

