Vorhang auf: Das Königsbrunner Kino ist wieder geöffnet

Plus Ab Donnerstag ist der Besuch im Königsbrunner Cineplex wieder möglich. Worauf kann man sich freuen und wie steht es um das Thema "Popcorn essen und Maske tragen"?

Nach knapp sieben Monaten Pause dürfen Kinos am Donnerstag bundesweit die Vorhänge wieder öffnen, Popcorn-Maschinen anschmeißen und Leinwände zum Leben erwecken. Im Königsbrunner Cineplex war laut einer Sprecherin bis vor ein paar Tagen noch nicht klar, ob Umbauarbeiten pünktlich abgeschlossen sind und das Kino rechtzeitig öffnen kann. Nun die gute Nachricht: Der Kinobetrieb geht auch in Königsbrunn pünktlich los. Betreiber Alexander Rusch verrät, worauf sich Besucher freuen können und welche Hygienemaßnahmen gelten.