Vox Corona arbeitet online am Chorgesang

Wegen der Pandemie-Maßnahmen greift der Königsbrunner Chor Vox Corona zu technischen Hilfsmitteln, um proben zu können. Wie das aussieht.

Nach viermonatiger Pause hatte der Chor Vox Corona im Juli letzten Jahres die Chorproben wieder aufgenommen, streng nach Corona-Regeln. Doch die Proben mussten im November wegen steigender Infektionszahlen wieder eingestellt werden.

Die Chorgemeinschaft hat jedoch mit ihrem Chorleiter Christian Küchler eine Möglichkeit gefunden, das Chorgefühl zu erhalten, die Stimmen nicht ganz "einrosten" und das in letzter Zeit eingeübte Repertoire nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Über Video probt Christian Küchler jeden Montagabend mit den Stimmgruppen.

Der Königsbrunner Chorleiter begleitet die Sänger von zu Hause aus am Klavier

Er erklärt von zu Hause aus schwierige Passagen der Chorstücke, singt vor und begleitet am Klavier, während die Sänger an ihren Computern bei ausgeschaltetem Mikrofon mitsingen oder zur Klavierbegleitung mitwirken. Manchmal ist es zwar kompliziert und dauert, bis jeder, der mitmachen will, technisch einwandfrei dabei sein kann, aber die Mitglieder freuen sich, sich wenigstens auf diese Weise "treffen" zu können.

Sie hoffen sehr, am 26. Juli im Lesepark auftreten zu können. Voraussetzung ist jedoch, sagt Christian Küchler, dass er spätestens ab Juni den ganzen Chor in Präsenzproben darauf vorbereiten kann. (AZ)

