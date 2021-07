WM-Kampf und Festivals: Das ist in der Königsbrunner Eisarena und im Matrix geplant

Plus Festivals und Sportereignisse: Sowohl im Matrix als auch in der Eisarena Königsbrunn sind Events geplant. Sogar ein WM-Kampf im Boxen ist darunter.

Nachdem am Wochenende kurzfristig der Königsbrunner Königscup, das von der Tanzgalerie Kuschill veranstaltete Tanz-Event, in der Eisarena stattfanden kann, wird es noch ein zweites Sportereignis dort geben.