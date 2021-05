Königsbrunn

Wann kehren die Kinder in die Königsbrunner Grundschule Süd zurück?

Die Sanierung der Grundschule Süd in Königsbrunn soll bis Ende Juli so weit fertig sein, dass in den Ferien der Umzug beginnen kann.

Plus Zwei Jahre gehörte die Königsbrunner Grundschule Süd den Handwerkern, im Herbst sollen die Schüler zurückkehren. Nur ein paar Hindernisse bleiben noch.

Von Adrian Bauer

Waldemar Wolf bereitet Besucher vor dem Betreten des Schulhauses schonend vor: "Es sieht momentan noch nicht so aus, als ob im August hier der Umzug stattfinden könnte." Wolf betreut die Sanierung der Schule für die Abteilung Hochbau im Königsbrunner Rathaus. In der Tat wird im Erdgeschoss an zahlreichen Stellen gleichzeitig gearbeitet, in der Aula lagert Baumaterial. Doch in den oberen Stockwerken sind die Fortschritte schon so groß, dass laut Wolf schon vieles schieflaufen müsste, dass man bis zum geplanten Termin Mitte Juli nicht fertig wird.

