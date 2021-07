Königsbrunn

vor 49 Min.

Was Fußball für die Königsbrunner Kicker des "FC Eritrea Heimtaglück" bedeutet

Plus In dem Königsbrunner Fußballverein "FC Eritrea Heimatglück", spielen Kicker aus dem afrikanischen Land gegen andere Hobbyteams. Was das für sie bedeutet.

Von Norbert Staub

Die Fußball-Europameisterschaft sollte auch aufzeigen, welche Möglichkeiten der Fußball in Sachen Integration bietet. Gegen Fremdenfeindlichkeit gingen viele Teams vor dem Anpfiff in die Knie, es gab Slogans gegen Rassismus - doch so ganz hat das dann doch nicht funktioniert, wie die rassistischen Ausfälle gegen farbige englische Elfmeterschützen oder das Verhalten der UEFA zeigen als die Allianz-Arena in den Regenbogen-Farben erstrahlen sollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen