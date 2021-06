Königsbrunn

18:30 Uhr

Was Königsbrunner Umweltschützer am Tag der Umwelt vorhaben

Plus Mit Kunst gegen den Müll: Dieses Ziel verfolgen engagierte Königsbrunner mit Kunstwerken im Zentrum. Zum "Tag der Umwelt" am 5. Juni gibt es noch mehr Aktionen.

Von Adrian Bauer

Seit vergangener Woche stehen am Rand des Fußwegs zwischen Rathaus und Café Müller im Königsbrunner Zentrum zwei Müllgebilde. Die Kunstwerke sollen Aufmerksamkeit erregen für das, was manche Menschen achtlos in die Natur werfen und wie lange die braucht, um den Abfall ohne menschliche Hilfe wieder loszuwerden. Rund um den "Tag der Umwelt" am 5. Juni haben sich engagierte Königsbrunner noch weitere Aktionen überlegt, um auf die Schönheit der heimischen Natur und ihr Schutzbedürfnis aufmerksam zu machen.

