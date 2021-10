Was Königsbrunns Gartler in ihrem neuen Gartenzentrum planen

Plus Mit dem neuen Obst- und Gartenbauzentrum haben sich die Königsbrunner Gartler viele neue Möglichkeiten erarbeitet. Wie der Verein diese nutzen möchte.

Freude und Stolz nach getaner Arbeit und starkem Zusammenhalt – so könnte man die Stimmung und Gefühlsäußerungen des Vorstands des Königsbrunner Vereins für Gartenbau und Landschaftspflege bei der Jahreshauptversammlung zusammenfassen: Stolz und Freude über das Gelingen des Kraftaktes, ein eigenes Obst- und Gartenzentrum auf die Beine gestellt zu haben.