Wasserschaden: Denn's Biomarkt und Tedi in Königsbrunn zu

Seit Juni sind der Tedi und der Denn's Biomarkt auf dem Kaufland-Areal in Königsbrunn geschlossen. Grund ist ein Unwetterschaden. Bis zur Wiedereröffnung dauert es noch.

Das Kaufland-Areal gehört zu den meistbesuchten Einkaufszentren in Königsbrunn. Bei zwei Läden entlang des großen Parkplatzes bleiben seit einigen Wochen aber die Türen verschlossen. Der Denn's Biomarkt und der Tedi sind seit dem 22. Juni geschlossen.

Grund sind die massiven Regenfälle, die am Abend des 21. Juni über Königsbrunn niedergingen. "Regenwasser drang ins Innere des Gebäudes ein und beschädigte dabei Großteile der Gipsdecke sowie einzelne Teile der Elektrik und der Kühlmöbel", teilte eine Sprecherin der Firma Dennree in Töpen bei Hof mit, die die Biomarktkette betreibt. Der Sachschaden liege im unteren sechsstelligen Bereich. Auch die Tedi-Filiale musste wegen eines Wasserschadens ihren Betrieb einstellen. Offen ist derzeit nur die NKD-Filiale in der Mitte. Derzeit laufen noch die Arbeiten zur Beseitigung der Unwetterschäden. Anfang September sollen sie abgeschlossen sein und die Läden wieder eröffnen.