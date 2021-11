Weihnachtsmarkt abgesagt: Der Niklausmarkt in Königsbrunn findet nicht statt

Plus Der Stadtrat in Königsbrunn hat wegen der Corona-Zahlen den Niklausmarkt 2021 abgesagt. Doch es gibt eine Möglichkeit, mit der ein bisschen Adventsstimmung entstehen soll.

Absagen oder durchziehen? Die Königsbrunner Stadträte waren bei der Entscheidung über den Niklausmarkt durchaus unterschiedlicher Meinung. Letztlich entschieden sich die Räte aber mit deutlicher Mehrheit, den Weihnachtsmarkt vor der Eisarena auch in diesem Jahr nicht stattfinden zu lassen. Angebote für die Bürger und die Vereine soll es aber trotzdem geben.