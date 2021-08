Königsbrunn

Wie sieht die Zukunft des Königsbrunner Thermenareals aus?

Plus Die Neugestaltung des Areals der ehemaligen Königstherme ist das Thema für Königsbrunn. Die Idee aus dem Architektenwettbewerb wird wohl sehr stark verändert.

Von Adrian Bauer

Ein großer quadratischer Bau mit der Stadthalle und Mehrzweckräumen für Vereine, Musikschule und Veranstaltungen, dazu ein eigener Museumsbau im Bereich des heutigen Parkplatzes - mit dieser Vision für das Areal der ehemaligen Königstherme in Königsbrunn gewann das Architekturbüro Steimle den Wettbewerb vor fast drei Jahren. So wie in dem Wettbewerb wird das Konzept vermutlich aber nicht umgesetzt. Der derzeitige Vorschlag für das "Forum" würde aus Sicht von Bürgermeister und Stadtverwaltung noch ein weiteres Problem elegant lösen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

