Königsbrunn

18:00 Uhr

Wohnhausbrand in Königsbrunn: Jetzt gibt es einen Spendenaufruf

Nach dem Dachstuhlbrand: Ein Teil der Dachfläche des Anwesens in Königsbrunn ist aufgedeckt.

Plus Eine siebenköpfige Familie aus Königsbrunn sucht nach einem Brand in ihrem Haus eine Unterkunft für die nächsten Monate.

Von Bernd Zitzelsberger

Nach dem Brand eines Reihenhauses in Königsbrunn in der Nacht auf Mittwoch ist die Solidarität groß. Betroffen war eine Familie mit mehreren Kindern. Robert Gebauer, ein Freund der Familie, hatte noch an dem Abend die Idee, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen. Inzwischen sind mehr als 5000 Euro zusammengekommen. "Das finde ich super", sagte Gebauer, der bei dem Brand als Feuerwehrmann selbst vor Ort war.

