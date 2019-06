vor 22 Min.

Königsbrunn: Wohnungen statt Göl-Supermarkt

In der südlichen Schwabenstraße entsteht ein Mietshaus mit 28 Wohnungen. Der dortige Laden muss weichen. Der Besitzer hat schon einen neuen Standort.

Von Hermann Schmid

Es ist sicher eines der größten Bauvorhaben, das heuer in der Brunnenstadt in Angriff genommen wird: An der südlichen Schwabenstraße, zwischen Eiscafé Augusta und Stadtbücherei, wird ein viergeschossiger Neubau mit 28 Wohnungen entstehen. Für das Projekt lassen die Eigentümer Nadine und Georg Leimer das Gebäude abreißen, das aktuell noch den türkischen Supermarkt „Göl“ und vier Mietwohnungen umfasst. Erste Arbeiten dazu, der Abbruch von 14 Fertiggaragen an der Ostseite, haben schon vor einigen Wochen begonnen.

Der Supermarkt, soviel steht schon fest, wird ab Oktober im Gebäude Haunstetter Straße 103, in den ehemaligen Räumen der Firma Anzenhofer, weitergeführt. Inhaber Salman Gözlügöl sagt aber auch, er habe sich mit den Vermietern aber noch nicht über alle Details der Kündigung geeinigt.

Die Wohnungen werden zwischen 60 und 100 Quadratmeter haben

Wie Georg Leimer unserer Zeitung erläuterte, werden die Wohnungen Flächen zwischen 60 und 100 Quadratmeter haben, sie werden über die Immobilienverwaltung der Familie vermietet. Die gesamte Wohnfläche wird rund 2000 Quadratmeter umfassen. Der Neubau mit Pultdach hat den Grundriss eines nach Südosten offenen L. Im Untergeschoss ist eine Tiefgarage mit 45 Stellplätzen vorgesehen. Den Neubau wird die familieneigene Leimer & Beutelrock Wohnbau GmbH errichten.

Man habe das in den frühen 1970er Jahren errichtete Gebäude vor acht Jahren erworben und es anschließend unter anderem im Bereich der Warmwasserversorgung und der Fassade „teilsaniert“, sagt Georg Leimer. Dann hätten sich Baumängel gezeigt, die nur mit einem neuen Dach dauerhaft zu beheben gewesen wären. Darauf habe man entschieden: „Dann lieber gleich einen Neubau, dann aber richtig.“

Salman Gözlügöl hatte seinen Supermarkt „Göl“ dort 2006 eröffnet, nachdem die Räume im Erdgeschoss, in denen früher ein Penny-Supermarkt betrieben wurde, etwa sechs Jahre leer gestanden waren. „Die ersten Jahre waren nicht einfach, aber wir haben uns einen guten Namen erarbeitet und jetzt viel Stammkundschaft“, sagt Salman Gözlügöl im Gespräch mit unserer Zeitung. Er betreibt den Supermarkt – wie auch einen weiteren in Pfersee – zusammen mit seinem Bruder und seinen Eltern, di noch im Gebäude an der Schwabenstraße wohnen.

Der Mietvertrag für den Supermarkt lief im Herbst 2018 aus

Mit dem Vorbesitzer hatte Salman Gözlügöl einen Mietvertrag über zwölf Jahre abgeschlossen. Der lief im Herbst 2018 aus. Er sagt, er habe sich beim Besitzerwechsel auf die mündlichen Zusagen der neuen Eigentümer verlassen, dass er sein Geschäft dort weiter betreiben könne. Deshalb habe er vor einigen Jahren eine Mieterhöhung akzeptiert und im vergangenen Jahr noch in eine neue Kühlanlage und ein zehn Meter langes Kühlregal investiert, sagt Salman Gözlügöl. Um die schriftliche Verlängerung des Mietvertrags habe er sich nicht bemüht.

Georg Leimer sagt dazu, über diese Investitionen habe ihn der Mieter nicht vorab informiert. Er habe sich jedoch bemüht, für den Supermarkt eine Ersatzlösung zu finden und Salman Gözlügöl den Kontakt mit dem Eigentümer des Wohn- und Geschäftshauses Haun–stetter Straße 103 vermittelt. Den anderen Mietern habe man Wohnungen in Immobilien der Familie in Augsburg und Mering angeboten, zwei hätten angenommen. Im Bauausschuss wurde der entsprechende Antrag – der in einigen Punkten von den Vorgaben des Bebauungsplans abweicht – einstimmig befürwortet. Dafür kommen die Bauherren der Stadt auch entgegen.

Statt dem geplanten Flachdach wird es ein Pultdach geben und ein städtischer Kanal, der durch die Südseite des Grundstücks läuft, wird vom Bauherrn verlegt und saniert. Der aktuell 2,5 Meter breite Gehweg bleibt erhalten, solange in der Nachbarschaft die Mittelschule angesiedelt ist. Er liegt auf dem Grundstück, im Bebauungsplan Nummer eins, der in seiner Erstfassung aus den 50er Jahren stammt, ist hier kein Gehweg vorgesehen. Wird die Mittelschule komplett in das Schulhaus an der Römerallee verlegt, wie von der Stadt mittelfristig anvisiert, dann wird der Gehweg auf die übliche Breite zurückgebaut. In den vergangenen Wochen wurden bereits die alten Fertiggaragen auf dem östlich gelegenen Hof abgerissen und Spundwände eingetrieben. Mitte Juli sollen die Arbeiten am ersten Bauabschnitt beginnen, sagt Gorg Leimer. Das gesamte Projekt werde in der zweiten Jahreshälfte 2020 fertiggestellt sein.

