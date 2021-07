Zehn junge Künstler aus Königsbrunn erhalten Preise

160 Kinder hatten beim Malwettbewerb des Königsbrunner Naturmuseums die heimische Natur in Szene gesetzt. Für die besten Werke hat es jetzt Preise gegeben.

Anlässlich des Weltumwelttages am 5. Juni veranstaltete das Naturmuseum einen Malwettbewerb für Kinder von drei bis zehn Jahren. Über 160 Bilder zum Thema " Königsbrunn blüht" gingen dazu im Kulturbüro ein. Neben Zeichnungen mit Wachsmalstiften gab es auch Aquarelle, die Blumen, Bäume auch Insekten, Vögel darstellten, zu sehen. Die Preisvergabe an die zehn besten jungen Künstler, aufgeteilt in zwei Sparten, Kindergarten und Schulkinder sowie sechs Sammelpreise an drei Kitas, übernahm Bürgermeister Franz Feigl jetzt vor dem Naturmuseum.

Kinder setzen sich beim Malwettbewerb mit der Natur auseinander

Als Preise gab es passend zum Thema Bücher und Spiele, gesponsert von der Stadt und dem Naturmuseum. "Die Tatsache, dass sich so viele junge Künstler mit dem Thema Natur auseinandersetzten, die insekten- freundlichen städtischen Blühstreifen und Blumenwiesen gemeinsam mit Eltern, Lehrern und Erzieherinnen besuchten und dann ihre ganz persönlichen Eindrücke malten, freut mich sehr", sagte der Bürgermeister. "Die Auswahl der Gewinner fiel nicht leicht", erzählte Kulturbüro Leiterin Rebecca Ribarek. Eine fachlich kompetente Jury, in der neben ihr noch die Leiterin der Stadtbücherei Kathrin Jörg, Günther Groß vom Naturmuseum sowie Christine Schaffer (Leiterin Kita am See) und Karin Roch (Leiterin Arche Noah Kindergarten) saßen, wählte schließlich die Gewinner aus.

Ausgezeichnet wurden fünf Kindergarten Kinder aus dem Kindergarten St. Johannes, sowie fünf Schulkinder aus der Grundschule Süd. Darüber hinaus durften sich die Kita der AWO und St. Johannes sowie die Grundschule Süd für ihr großes Engagement beim Malwettbewerb über drei Gruppenpreise freuen. "Demnächst werden die Bilder der Gewinner im Kulturbüro ausgestellt", versprach Rebecca Ribarek, und Günther Groß lud alle Teilnehmer und Eltern sowie Schulklassen und Kita Gruppen zu einem Besuch im Naturmuseum ein.