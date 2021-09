Zeugen gesucht: Unbekannte Person schießt in Königsbrunn auf eine Katze

Die Polizei sucht eine Person, die in Königsbrunn auf eine Katze geschossen hat. Das Tier lief offenbar durch fremde Gärten und wurde von dem Projektil getroffen.

Im Süden Königsbrunns hat eine unbekannte Person auf eine Katze geschossen. Wie die Polizei berichtet, war eine Hundebesitzerin am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr mit ihrem Tier in der Fuggerstraße unterwegs und traf dabei auf ihre frei laufende Katze. Diese lief über den Lehrerparkplatz der Grundschule und verschwand nach einigen Metern unter einer Hecke. Kurz darauf hörte die Frau, dass schnell nacheinander zwei Schüsse fielen.

"Die Frau konnte niemanden sehen, nahm aber an, dass es sich aufgrund des Geräuschs um ein Luftgewehr gehandelt haben müsste", heißt es im Polizeibericht. Kurz darauf kam die Katze wieder unter der Hecke heraus und hatte eine frische blutende Wunde an der Stirn, die von einem Luftgewehrgeschoss stammen könnte. Das Tier hatte Glück und wurde nicht schwer verletzt.

In Königsbrunn gab es schon mehrmals Schüsse auf Katzen

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Gesucht werden Menschen, die in dieser Gegend bekanntermaßen ein Luftgewehr besitzen oder eine Abneigung gegen Katzen haben. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 melden.

Es ist nicht der erste Fall dieser Art in dem Bereich: Erst im März dieses Jahres hatte eine Tierbesitzerin eine angeschossene Katze in die Tierklinik bringen müssen. Darüber hinaus gab es in den vergangenen Jahren weitere Fälle von auf ähnliche Weise verletzten Tieren. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist unklar. (adi)