Zwei Rückkehrer trainieren die Fußballer des FC Königsbrunn

Christian Jaut und Horst Richter führten den FC Königsbrunn 2019 zum Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga. Nach einer Pause sind sie nun wieder an Bord.

Zum Trainingsauftakt überraschte der FC Königsbrunn mit dem Comeback des Trainerduos Christian Jaut und Horst Richter. In der Saison 2018/19 sicherten diese Beiden dem FC noch den Klassenerhalt in der Kreisliga und zogen sich dann zurück, um eine schöpferische Pause vom Fußball einzulegen. Lange währte sie bei Christian Jaut allerdings nicht, denn nach einem Hilferuf des TSV Ziemetshausen stieg er dort im Herbst 2019 schon wieder für eine Saison als Trainer ein. Das Engagement verlief sehr erfolgreich, denn sein Team führte bis zum zweiten Corona-Lockdown die Tabelle der Kreisliga Donau-West mit deutlichem Vorsprung an und stieg nun nach dem Saisonabbruch in die Bezirksliga auf. „Jetzt habe ich nach der schon viel zu langen Pause wieder Lust auf eine neue Saison als verantwortlicher Trainer“, sagte Jaut beim ersten Training mit seinem alten, aber etwas veränderten Team.

Da fügte es sich gut, dass der FC Königsbrunn einen neuen Trainer suchte. Denn der bisherige Spielertrainer Johannes Georgs bat den Verein um Freistellung, weil er bis Oktober eine berufliche Weiterbildung zum Verwaltungswirt mache. Georgs bleibt aber im Verein und im Spielerkader, um eventuell aushelfen zu können. Wohin sein Weg nach seinem beruflichen Aufstieg führt, ist noch ungewiss.

Die Rückkehr von Christian Jaut motiviert auch seinen Co-Trainer

Mit der Entscheidung für Christian Jaut bekam auch sein Co-Trainer aus der Saison 2018/19, Horst „Hotte“ Richter, wieder Lust auf eine Neuauflage der Zusammenarbeit. „Ich verstehe mich mit Christian Jaut wie mit keinem anderen Trainer. Wir sprechen die gleiche Sprache und haben die gleiche Vorstellung von einem erfolgreichen Fußball“, sagte er nach dem Trainingsauftakt. Beim ersten Mannschaftstraining war der Kader mit 19 Feldspielern und drei Torhütern so gut wie vollzählig angetreten.

Dabei waren auch die zwei „echten“ Neuzugänge Nico Gröb vom SV Mering und Arigon Zejnullahi vom Bayernligisten TSV 1865 Dachau. Kevin Makowski kehrt nach einer Saison vom Bezirksligaabsteiger TSV Friedberg zurück und Mike Frycer wurde nach einer Pause wieder reaktiviert. Mit diesen namhaften Verstärkungen hofft Vorsitzender Olli Stan, den Weggang des Torjägers Manuel Salzmann zum SV Mering ausgleichen zu können. Und schließlich kann auch der 38-jährige Trainer Christian Jaut seine Stürmerqualitäten aus früheren Bayernligazeiten als Joker in die Waagschale werfen. Jedenfalls will der FC Königsbrunn in der kommenden Saison mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben und möglichst weit oben mitspielen.

Die SpVgg Langerringen meldet ebenfalls Neuzugänge

Der Vizemeister und verhinderte Aufsteiger SpVgg Langerringen meldet für seine zweite Kreisliga-Saison folgende Neuzugänge: Joshua Hieber (vom TSV Schwabmünchen II), Robin Keiß (von der SpVgg Kaufbeuren), Sascha Mützelfeldt (vom FSV Großaitingen). Aus der eigenen Jugend kommen Jesse Hölzemann, Finn Keuler, Tim Lindorfer und Linus Renner.

