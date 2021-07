Zwei bayerische Meistertitel für BMX-Fahrer

Einen guten Start in die neue Saison gab es für die BMX-Radfahrer aus Königsbrunn: Bei den bayerischen Meisterschaften gewann man zwei Titel.

Bei der Bayerischen BMX-Meisterschaft in Weilheim waren die Sportler des MAC Königsbrunn zahlreich vertreten. Am ersten Tag gingen sechzehn und am zweiten Tag fünfzehn Sportler an den Start. Die BMX Bahn in Weilheim hat erst vor Kurzem ein neues BMX Startgatter spendiert bekommen und so war es für alle Sportler eine Herausforderung sich an die neuen Gegebenheiten zu gewöhnen, denn die zudem sehr anspruchsvolle BMX Bahn macht es dem Sportler nicht leicht dort schnell und sturzfrei ins Ziel zu kommen. Die Platzierungen unter den ersten drei bei der Bayerischen Meisterschaft 2021:

Maximilian Schult (Beginners 11-12) Platz 3

(Beginners 11-12) Platz 3 Matteo Weissbarth (Boys 5-8) Platz 2

(Boys 5-8) Platz 2 Emilie Straßner (Girls 9-10) Platz 2

(Girls 9-10) Platz 2 Raphael Ortel (Boys 9-10) Platz 2

(Boys 9-10) Platz 2 Maximilian Straßner (Boys 11-12) Platz 1

(Boys 11-12) Platz 1 Anika Kühnel (Girls 11-12) Platz 1

(Girls 11-12) Platz 1 Quirin Seifert (Boys 13-14) Platz 2

(Boys 13-14) Platz 2 Felix Jonas Fließ (Boys 13-14) Platz 2

Fließ (Boys 13-14) Platz 2 Niklas Benning (Boys 15-16) Platz 3

(Boys 15-16) Platz 3 Selina Schultz (Women 17 & over) Platz 3

Zuvor fand der Auftakt der BMX Bayernliga in Peißenberg statt. Der MAC Königsbrunn ging mit insgesamt 30 Sportlern ins Rennen um die ersten Punkte des Jahres. Für einige Sportler war es das erste BMX-Rennen überhaupt und sehr viele waren 18 Monate nicht mehr auf einem Wettkampf. Entsprechend waren auch die Vorfreude und die Motivation sehr hoch endlich wieder gegen alte Bekannte und Freunde an den Start zu gehen. Mit zehn Final Platzierungen und fünf Plätzen unter den ersten drei war der Start am ersten Tag für die Königsbrunner gelungen. Die wichtigsten Ergebnisse:

Peter Luger (Beginner 9-10) Platz 2

(Beginner 9-10) Platz 2 Samuel Zischka (Beginner 11-12) Platz 2

(Beginner 11-12) Platz 2 Maximilian Schult (Beginner 11-12) Platz 3

(Beginner 11-12) Platz 3 Til Barthe (Beginner 15 & over) Platz 3

(Beginner 15 & over) Platz 3 Jasmin Straßner (Cruiser Women) Platz 2

Der zweite Tag verlief für die Königsbrunner BMX-Racer nicht weniger erfolgreich, auch da gab es wieder zehn Final Platzierungen und davon vier Plätze auf dem Siegerpodest.: