vor 19 Min.

Königsbrunn bietet Hilfe für Unternehmer

Auf einer neuen Internetseite können Königsbrunner Firmen ihre coronabedingt geänderten Angebote präsentieren.

Um das Wirtschaftsleben in der Corona-Krise zu unterstützen, hat die Stadt Königsbrunn eine neue Online-Plattform geschaffen:

Unter www.koenigsbrunn.de/klick-koenigsbrunn können seit Kurzem örtliche Gewerbetreibende, die trotz Corona-Krise aktiv sind, kostenlos ihr Angebot präsentieren. Ergänzt werden die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen durch Hilfsangebote für Bürgerinnen und Bürger, die derzeit ihr Zuhause nicht verlassen können, wollen oder dürfen.

Ziel der Aktion „Ihr Klick für Königsbrunn“ ist es, nicht nur auf Unternehmen hinzuweisen, die derzeit geöffnet haben. Vorgestellt werden sollen auch die Firmen und Restaurants, die zwar schließen mussten, aber andere Wege gefunden haben, ihre Kunden zu bedienen – mit Abholmöglichkeiten, Heimservice, telefonischer Beratung, Online-Shops oder -Kursen, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Unter zahlreichen Rubriken wie zum Beispiel Bürobedarf, Dienstleistungen, Elektroartikel, Gastronomie, Reinigung oder Sport wurden schon in den ersten drei Tagen mehr als 20 Einträge auf der neuen Plattform hochgeladen. Bürgermeister Franz Feigl: „Zahlreiche Königsbrunner Selbstständige stellen sich dieser äußerst schwierigen Situation mit viel Flexibilität und Kreativität. Das wollen wir als Stadt publik machen, um unsere örtlichen Unternehmen zu unterstützen. Geplant ist, diese Plattform auch nach der Corona-Krise als Maßnahme der städtischen Wirtschaftsförderung weiterzuführen!“

Der Kauf von Gutscheinen hilft

Mit einer großen Flyer-Verteilaktion wird derzeit auf die neue Aktion der Stadt aufmerksam gemacht. Dabei werden auch die Bürger angesprochen, die nicht im Internet unterwegs sind. Sie können bei den Geschäften oder Restaurants auch einfach anrufen: Viele Inhaber sind in ihren geschlossenen Geschäften anwesend oder haben auf ihrem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen.

Und kurz vor Ostern bietet sich auch der Kauf von Gutscheinen an, die den Unternehmen Einnahmen bringen, die sie derzeit so dringend brauchen.

Der städtische Wirtschaftsförderer Robert Linse: „Wir alle wollen, dass die Vielfalt in Handel, Handwerk und Gewerbe in Königsbrunn auch nach der Corona-Krise noch vorhanden ist. Deshalb der Appell an alle: Kaufen und bestellen Sie vor Ort, unterstützen Sie in dieser schwierigen Zeit unsere lokalen Unternehmen – erhalten Sie diese Vielfalt!“ Wer als Königsbrunner Unternehmer ein Angebot präsentieren möchte, kann unter www.koenigsbrunn.de/klick-koenigsbrunn den Text eintragen unter „Neue Anzeige erstellen“ und die Bestätigungs-E-Mail akzeptieren, die anschließend eingeht. Der Eintrag wird nach kurzer Prüfung zeitnah freigegeben.

Bei Fragen ist Robert Linse von der Wirtschaftsförderung der Stadt Königsbrunn erreichbar unter Telefon 08231/606-131 oder per Mail wirtschaftsfoerderung@koenigsbrunn.de.

Alle aktuellen Nachrichten und Entwicklungen zur Corona-Pandemie lesen Sie in unserem Live-Blog.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen