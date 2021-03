12:02 Uhr

Königsbrunn erhält Umwelt-Zertifikat nach vier Jahren Vorbereitung

Die Stadt Königsbrunn hat eine Beteiligung an einem Windrad. Dieses liefert so viel Energie, dass damit fast alle Liegenschaften der Stadt versorgt werden können.

Seit 2017 richtet die Stadt Königsbrunn ihre Energie- und Klimaschutzpolitik auf die Kriterien des European Energy Award aus. Jetzt haben die Bemühungen Erfolg.

Die Stadt Königsbrunn wird für ihre hervorragende Energie- und Klimaschutzpolitik mit dem European Energy Award (EEA) belohnt. Seit 2017 arbeitet die Stadtverwaltung auf dieses anerkannte europäische Qualitätssiegel für die Energie- und Klimaschutzpolitik einer Gemeinde hin.

In dieser Zeit haben Harro von Dunker und Claudia Günther aus der Abteilung Energieeffizienz und Klimaschutz einen verbindlichen Maßnahmenplan erarbeitet. Dieses sogenannte energiepolitische Arbeitsprogramm (EPAP) wurde in vielen Bereichen der Stadtverwaltung mit Unterstützung des Stadtrates, des Landratsamts sowie zahlreicher ehrenamtlicher Fachexperten umgesetzt. Dabei mussten in sechs großen Bereichen Maßnahmen zum Energie- und Klimaschutz realisiert und dokumentiert werden: Entwicklungsplanung und Raumordnung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation (Verwaltung) sowie Kommunikation und Kooperation.

Stadt Königsbrunn nimmt mit Prüfung die letzte Hürde zum EEA

Nach dieser vierjährigen Projektphase fand nun das eintägige Audit statt, also die Überprüfung, ob die geplanten Maßnahmen in der Stadt Königsbrunn auch tatsächlich umgesetzt und die angestrebten Ziele erreicht wurden. Dass das Audit aufgrund der Corona-Pandemie leider nur virtuell möglich war, konnte die Freude aller Teilnehmenden über die Auszeichnung nicht trüben. Claudia Günther und Harro von Dunker freuen sich über den erreichten Meilenstein. "Vier Jahre Arbeit, die in guter Zusammenarbeit mit dem Energie-Kompetenzteam bewerkstelligt wurde, haben ein wunderbares Ergebnis erbracht – für uns alle ein großer Ansporn, unsere klimapolitischen Ziele mit viel Engagement weiterzuverfolgen", sagt von Dunker. (AZ)

