Königsbrunn macht die meisten Einrichtungen dicht

Die Stadt arbeitet zudem an einer Notfallbetreuung für Kinder. Welche Kriterien hier gelten

Nachdem nun in ganz Bayern Kindertagesstätten, Horte und Schulen bis Ende der Osterferien geschlossen sind, hat auch die Stadt Königsbrunn weitreichende Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Mit sofortiger Wirkung sind folgende Einrichtungen bis 19. April geschlossen:

(Lechfeldmuseum, Archäologisches Museum, Naturmuseum, Schlacht auf dem Lechfeld“ im Infopavillon 955, Mercateum, Mithräum)

In den städtischen Schulen (Grundschule Süd, Nord und West sowie Mittelschule) sind alle Räumlichkeiten für den Vereinssport gesperrt. Die Willi-Oppenländer-Halle und die Freisportanlage an der Karwendelstraße und das Schwimmbad im Gymnasium sind ebenfalls geschlossen.

Alle Vhs-Kurse und -Vorträge sind abgesagt.

Wichtige Informationen zur Kinderbetreuung, Notfallbetreuungen an Kindertagesstätten, Horten und Schulen gibt es für Kinder, deren Erziehungsberechtigte in der „kritischen Infrastruktur“ tätig sind. Hierzu zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz) und die Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung).

Notfallmäßig betreut werden Kinder von Alleinerziehenden, die in diesen Berufsfeldern arbeiten, und Kinder, bei denen beide Elternteile in diesen Berufsfeldern tätig sind. Sobald ein Elternteil in einem anderen Beruf arbeitet, können die Kinder nicht in die Notfallbetreuungen aufgenommen werden. Für Schulkinder gilt dieses Angebot nur von der ersten bis einschließlich sechsten Klasse.

Bedingungen für die angebotene Notfallbetreuung sind zudem: Die Kinder dürfen keine Krankheitssymptome aufweisen und dürfen in den vergangenen 14 Tagen nicht in Kontakt mit infizierten Personen gestanden sein oder sich in einem der vom Robert-Koch-Institut (RKI) als Risikogebiet ausgewiesenen Gebiete aufgehalten haben.

Eltern, deren Kinder die genannten Bedingungen erfüllen, melden sich am Montag, 16. März, zwischen 8 und 10 Uhr bei ihren Kindertagesstätten oder Schulen. Bis Dienstag, 17. März, wird geklärt, wo und wie die Notfallbetreuungen geregelt werden. Für Fragen ist in der Königsbrunner Stadtverwaltung am Samstag, 14. März, 10 bis 14 Uhr eine Hotline unter Telefon 08231/606-198 geschaltet. (AZ)

