vor 56 Min.

Königsbrunn radelt

Geldprämien für fahrradbezogene Maßnahmen

Macht Radfahren am eigenen Wohnort Spaß oder ist es Stress? Vom 1. September bis zum 30. November 2018 konnten Menschen in Deutschland wieder über das Radklima in ihren Städten und Gemeinden abstimmen. Auch zwei Kommunen aus dem Landkreis Augsburg sind in der vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) durchgeführten deutschlandweiten Befragung ausgewertet worden. Voraussetzung war es, dass mindestens 50 Bürger die Umfrage vollständig ausfüllen. Der Landkreis Augsburg hatte als kleine Motivation eine Geldprämie in Höhe von 250 Euro ausgelobt, die nun an die Stadt Königsbrunn und den Markt Meitingen übergeben wurde. Diese Prämie wird in Königsbrunn in den kommenden Jahren für die Radabstellanlagen an der Haltestelle „Am Brunnenzentrum“ der zukünftigen Straßenbahnlinie drei eingesetzt.

Neben der Geldsumme wurden den Kommunen eine detaillierte Auswertung der Ergebnisse und konkrete Handlungsmaßnahmen für die in der Umfrage dargestellten Probleme mitgegeben. In Königsbrunn wurden insbesondere das Parken auf Radwegen und die damit verbundene Kontrolle sowie Ahndung kritisiert. Weiterhin sehen die Radfahrer Verbesserungspotenzial bei den Ampelschaltungen. Eine bessere Anpassung auf Radfahrer wird gewünscht und eine getrennte Führung des Radverkehrs vom sonstigen Verkehr befürwortet. Allerdings sind die Ergebnisse aufgrund der geringen Teilnehmerzahl nicht repräsentativ. (SZ)

Themen Folgen