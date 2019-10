vor 33 Min.

Königsbrunn sucht die künstlerische kritische Masse

In Königsbrunn wird ein Zentrum für kreative urbane Kultur eröffnet. Was den Betreibern wichtig ist.

Von Claudia Deeney

„Schäffler 17“ heißt das neue Kreativzentrum in Königsbrunn, angelehnt an den Standort in der Schäfflerstraße 17. In dem Gebäude der ehemaligen Druckerei geben sich seit Juli die Handwerker die Klinke in die Hand, um aus dem Areal eine neue Heimat für Kreativschaffende zu gestalten. Im Auftrag der Kulturpark West gGmbH (gGmbH steht für „gemeinnützige GmbH“), die neben vielen anderen Projekten, jetzt auch in Königsbrunn Kulturfreunden Räume zur Verfügung stellen wird.

Peter Bommas ist als einer der beiden Geschäftsführer zusammen mit Jasmin Mächtlinger (Marketing) vor Ort und führt durch das Haus.

Unten im Keller ist schon vieles fertig und Mächtlinger ist guter Dinge, dass die ersten Bands noch im Oktober einziehen können. Insgesamt stehen neun Übungsräume zur Verfügung. Alle sind mit entsprechenden Schallschutzvorrichtungen versehen, damit keine Lärmbelästigung entsteht. Die Kellerräume sind zusätzlich durch eine Rampe von außen zu erreichen, sodass schweres Gerät wie Lautsprecher und Musikanlagen für Bands ohne Probleme ein- und ausgeladen werden können.

Die Übungsräume sind zum Großteil schon vermietet

Fahrzeuge können direkt vor der Rampe parken und Parkplätze sind allgemein genug auf dem Gelände des neuen „Schäffler 17“ vorhanden. Ein gutdurchdachtes Konzept und daher ist es kein Wunder, dass die Übungsräume schon weitgehend vermietet sind. „Für Bandübungsräume besteht immer eine Warteliste“, so Bommas.

Als sich der Kulturpark West 2007 gründete, um die Gebäude der ehemaligen Reese-Kaserne in Augsburg zu nutzen, bis diese ihre Endbestimmung fänden, sei das schon so gewesen. Alle Verantwortlichen waren damals überrascht, wie gut das funktioniere und wie viel Bedarf da sei, sodass der Kulturpark West seit 2010 parallel zur Reese-Kaserne immer wieder neue Filialen im Großraum Augsburg auf die Beine gestellt hat. „Bandübungsräume sind schwer zu finden“, stellt Bommas fest. In Königsbrunn Nord gibt es nun einige mehr und im oberen Teil des Hauses gibt es zusätzlich acht Studios unterschiedlicher Größe. Ideal zu nutzen für Fotografie, Yoga oder Tanz, Kunst und Bildung, Workshops und vieles mehr. Hohe Decken und große Fenster sorgen für ein helles und ansprechendes Flair und Bommas sieht die Anbindung an die kommende Straßenbahn als zusätzlichen Vorteil für die Lage im Gewerbegebiet Nord. Ateliers sind auch noch zu vermieten, wie Jasmin Mächtlinger erklärt: „Der Mietpreis beträgt 7 Euro pro Quadratmeter, plus Heizkostenpauschale, alles andere ist inklusive“. Wahrscheinlich werden die Studios bis November fertiggestellt. Baumaßnahmen wie sanitäre Anlagen oder Feuerschutztüren sind den Auflagen gemäß, neu errichtet worden.

Im Januar 2020 soll es dann – wenn alles gut geht – einen Tag der offenen Tür geben, damit sich Interessierte informieren können wie das Konzept des Kreativzentrums aussieht. Laut Bommas befürwortet die Stadt Königsbrunn die Umnutzung und habe die entsprechenden Bauanträge genehmigt. Der Pachtvertrag mit den Eigentümern ist langfristig abgeschlossen und der Standort in Königsbrunn das erste Pilotprojekt im Umland für ein umfangreiches Kreativzentrum.

Ohne interkulturellen Austausch geht es nicht

Peter Bommas definiert es so: „Es kann nur funktionieren, wenn eine kritische Masse von Nutzern einen natürlichen Austausch und gegenseitige kulturelle Befruchtung ermöglicht“. Dazu gehöre unter anderem auch der interkulturelle Austausch zwischen Herkunfts- und Szenekulturen, sowie der generationenübergreifende Dialog.

Die kritische Masse sorge für notwendige kreative Reibung, bei sensibler Begleitung, aber auch für gegenseitiges Verständnis und Interessensbekundung für das kreative Ganze. Diese Entwicklung brauche Zeit und die dafür notwendigen strukturellen Angebote, wie Workshop-Pattformen, Organisationsangebote oder auch praktische Hilfestellungen, liefere der Kulturpark West mit seiner vorhandenen Logistik und dem Know How nach 12-jähriger Zwischennutzung der Reese-Kaserne, mit über 1 500 Kreativen.

Wer nicht bis zum Tag der offenen Tür warten möchte, kann sich am Marktsonntag am Europaplatz über „Schäffler 17“ am Stand des Kulturpark West informieren.

Informationen gibt es auch im Internet www.kulturparkwest.de oder unter Telefon-Nummer 0821/4506141 und E-Mail info@kulturparkwest.de.

