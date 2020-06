vor 49 Min.

Königsbrunn sucht noch Mit-Radler

Die Königsbrunner können am bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln teilnehmen.

Seit dieser Woche läuft wieder die Aktion „Stadtradeln“

Seit Sonntag steht ganz Königsbrunn wieder im Zeichen des Fahrrades: Die Stadt beteiligt sich zum vierten Mal bei der Aktion „Stadtradeln“, einer Kampagne des Klima-Bündnis, die seit 2008 für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehr eintritt.

Bürger und Kommunalpolitiker verzichten dabei auf das Auto, steigen beruflich und privat aufs Fahrrad und sind CO2-frei unterwegs. Die Aktion, die hier bis zum 4. Juli läuft, soll dafür sensibilisieren, dass jeder Einzelne einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Aufgerufen sind alle, die in Königsbrunn wohnen, arbeiten, eine Schule besuchen oder einem Verein angehören.

Claudia Günther, Energieeffizienz- und Klimaschutzbeauftragte der Stadt Königsbrunn, sieht in der Aktion dieses Jahr noch einen weiteren Vorteil: „Gerade während der Corona-Krise ist das Fahrrad das ideale Verkehrsmittel, um die Alltagswege mit einem vergleichsweise geringen Infektionsrisiko zurückzulegen und an der frischen Luft etwas für die Gesundheit zu tun. Zudem fördert das gemeinsame Sammeln von Fahrradkilometern in digitalen Teams das Gemeinschaftsgefühl.“

Im vergangenen Jahr legten die Königsbrunner Radler über 89000 Kilometer zurück. Die Stadt war die fahrradaktivste Kommune des gesamten Landkreises Augsburg. Das Team der Bepo Königsbrunn gewann den dritten Platz als „radelaktivstes“ Team. Und beim Schulradeln belegte das Gymnasium Königsbrunn mit großem Abstand den ersten Platz.

Und so geht’s: Einfach unter www.stadtradeln.de/koenigsbrunn registrieren, einem bereits bestehenden Team aus Königsbrunn beitreten oder als Kapitän ein eigenes Team neu gründen. Anschließend werden dann drei Wochen lang auf dieser Plattform die geradelten Kilometer dokumentiert. Bei Fragen zu der Aktion ist die Energieeffizienz- und Klimaschutzbeauftragte der Stadt Königsbrunn Claudia Günther Ansprechpartnerin (Telefon 08231/606-197, claudia.guenther@koenigsbrunn.de). (AZ)

