Königsbrunn will langfristig sein Stromnetz selbst übernehmen

Plus Die sichere Versorgung mit Wasser und Strom gehört zu den zentralen Themen einer Kommune. Die Stadt Königsbrunn möchte bei der Energie bald wieder Herr im Haus sein.

Von Adrian Bauer

Die Königsbrunner Stadtwerke kümmern sich seit Jahren um die Versorgung der Königsbrunner mit Trinkwasser und die Entsorgung des Abwassers. Der Königsbrunner Stadtrat hat dafür in seiner Sitzung am Dienstagabend nun endgültig die neue Gebührensatzung abgesegnet. Nach den aktuellsten Berechnungen, die nunmehr abgesegnet sind, bezahlen die Königsbrunner 1,10 Euro für den Kubikmeter Trinkwasser, pro Liter Abwasser wird 1,91 Euro fällig. Das entspricht einer Erhöhung um fast 50 Prozent, für die mehrere Faktoren wie höhere Personal- und Baukosten verantwortlich sind. In nicht allzu ferner Zukunft möchte die Stadt auch die Stromversorgung der Bürger wieder in die eigene Hand nehmen. Die bestehende Kooperation mit den Lechwerken wurde aber trotzdem noch einmal um 20 Jahre verlängert.

Die Kooperation besagt, dass das Versorgungsunternehmen den Untergrund der Königsbrunner Straßen nutzen darf, um dort seine Stromkabel zu verlegen. Das Netz gehört dem Tochterunternehmen LEW Verteilnetz GmbH (LVN). Dafür fließt eine Lizenzgebühr an die Stadt. Dieser Vertrag wurde vor zwei Jahren gekündigt, um zu prüfen, ob und unter welchen Umständen eine Übernahme durch die Stadt, beziehungsweise die Stadtwerke Königsbrunn möglich wäre.

Die Stadt Königsbrunn hat momentan keine Kapazitäten für eine Übernahme des Stromnetzes

Im Grundsatz stehen viele Fraktionen einer Kooperation mit den Lechwerken unter dem Dach der Stadt positiv gegenüber. Einig war man sich aber auch, dass für solch ein Projekt derzeit die Möglichkeiten der Stadt zu knapp sind. Finanziell fehlen durch die anstehenden Großprojekte die Spielräume. Zudem bräuchte man Facharbeiter, die mit Starkstrom und dem vorliegenden System arbeiten können, sagte Bürgermeister Franz Feigl: "Solche Fachkräfte sind derzeit einfach nicht auf dem Markt."

Florian Kubsch (SPD) und Alwin Jung (Grüne) monierten die lange Vertragslaufzeit von 20 Jahren, die man in der neuen Kooperationsvereinbarung festgeschrieben habe. Die Stadt müsse ihr Stromnetz wieder selbst in die Hand nehmen, sagte Kubsch: "Der Strommarkt gehört zu den meist regulierten und am leichtesten kalkulierbaren Feldern in Deutschland. Es ist ein leichtes Geschäft, deswegen machen die privaten Unternehmen es ja gern."

Dass man das heute nicht könne, sei allen klar. Aber deshalb solle man das Projekt nicht die nächsten 17 Jahre in die Schublade packen. Alwin Jung monierte, mit jedem Jahr des Wartens verzichte man auf die Chance, Einnahmen zu generieren. Andere Kommunen hätten gezeigt, dass es möglich ist, die Stromversorgung wieder selbst in die Hand zu nehmen.

Die Stadt Königsbrunn kann den Vertrag mit den Lechwerken kündigen

Bürgermeister Feigl wies darauf hin, dass die neue Vereinbarung der Stadt genau dazu deutlich mehr Möglichkeiten biete. Durch ein Sonderkündigungsrecht könne man nach sieben, zwölf und 17 Jahren überlegen, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu kündigen. Durch eine Verlängerung der Übergangsfrist von zwei auf drei Jahre habe man nach einer Kündigung ausreichend Zeit, die endgültige Übernahme der Verantwortung vorzubereiten.

In der Zwischenzeit überlegt die Stadt, die Straßenbeleuchtung in die eigene Hand zu nehmen. Damit würde das Stromnetz in der Hand der LVN bleiben, alle Teile des Systems über der Erde fielen aber in die Zuständigkeit der Stadt und könnten vergeben werden. Somit hätte man die Chance, in diesem Bereich schneller autark zu werden.

Dafür müsste allerdings eine "physikalische Trennung des Stromverteilnetzes und des Straßenbeleuchtungsnetzes" erreicht werden. Eine entsprechende Vereinbarung wurde in den Vertrag mit der LEW eingearbeitet. Frank Elter (AfD) warnte vor einer diffizilen Entflechtung. Dieses Problem habe die Marktgemeinde Mering, wo ein Unternehmen für die Laternen und die Bayernwerke fürs Netz zuständig seien: "Am Ende bezahlt man immer zwei Firmen."

Dem widersprach wiederum Ursula Jung (Grüne): Man habe verschiedene Szenarien einer Übernahme prüfen lassen und das Ergebnis erhalten, dass ein Kooperationsszenario mit einem Versorger sinnvoll sei. Ziel sei letztlich, ein ähnliches System zu etablieren, wie es die Stadt Bobingen bereits etabliert hat. Bis man soweit sei, sei die Verlängerung des bestehenden Vertrags sinnvoll. Der vorgelegte Entwurf wurde mit 25:6 Stimmen angenommen.

