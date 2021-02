06:30 Uhr

Königsbrunner Autorin stellt das "Karussell des Todes" vor

Plus Unter dem Pseudonym "Brigitte Wolven" schreibt Brigitte Diefenthaler aus Königsbrunn mitreißende Thriller. In wenigen Wochen erscheint ihr neuestes Buch.

Von Elmar Knöchel

Bereits im Oktober letzten Jahres machte Brigitte Diefenthaler in ihrer Heimatstadt Königsbrunn von sich reden. Mit der Lesung aus ihrem ersten zeitgeschichtlichen Roman "Ins Dunkel geboren" beeindruckte sie die Besucher in der Stadtbücherei. Durch ihre lebendige Schilderung des harten Lebens in den Stauden im Westen Bobingens während des Zweiten Weltkrieges ließ sie die Zuhörer teilhaben am Leben des Bauernjungen Josef Hintermayr. Doch ihr Autorenherz gehört auch den Thrillern. Ihr nächstes Werk erscheint demnächst.

Um für ihre Leser eine Unterscheidung zu ermöglichen, schreibt sie diese unter dem Pseudonym "Brigitte Wolven". Nun erscheint der vierte Teil ihrer Saga um eine deutsch-amerikanische Familie. Doch "Im Karussell des Todes" ist keine nette Familiengeschichte, sondern, genauso wie die drei bereits früher erschienen Bücher, ein knallharter Thriller. Es geht dabei um klassische Themen wie Rache, enttäuschte Liebe, Entführung und einen Wettlauf gegen die Zeit.

Königsbrunnerin "Brigitte Wolven" gibt Einblicke in Psyche des Täters

Das Besondere daran: Eine Biografie über die Jugend des Serienmörders, die aus verschiedenen Perspektiven - Ermittler-, Opfer- und Tätersicht - interpretiert wird. So gibt es teils verstörende Einblicke in die Psyche des Täters. Ein gehöriges Maß an Action kommt dazu. Über die Anzahl der Leichen verrät sie vorab nichts: "Die Spannung soll ja erhalten bleiben."

Meist habe sie einen groben Plot der Geschichte bereits im Kopf, wenn sie mit dem Schreiben beginne. Der Anfang einer Entwicklung und das Ziel seien festgelegt. Doch während der Entstehung des Buches würden ihre Figuren dann gerne ein Eigenleben entwickeln. So lege sie großen Wert darauf, die Charaktere in ihren Büchern mit einem fiktiven Lebenslauf auszustatten. Dadurch werde es ihr möglich, den handelnden Personen Tiefe zu verleihen und deren Reaktionen auf ihre Umwelt überzeugend zu schildern.

Brigitte Diefenthalers Schwester schreibt Krimis

Die Buchreihe mit den drei Vorgängerromanen "Still wie der Tod", "Alles was verborgen ist" und "Engelsschrei" baue zwar aufeinander auf, aber die Schriftstellerin versichert, dass jeder Band auch unabhängig voneinander gelesen werden könne. Brigitte Diefenthaler beschreibt sich selbst als durchaus disziplinierte Schreiberin. Ihre "Schreibzeit" sei meist der Vormittag, erzählt sie. Manchmal sitze sie bereits ab 7 Uhr am Schreibtisch. Abends hingegen schreibe sie eher ungern: "Da kommt es vor, dass mich meine Figuren verfolgen und mich nicht in den Schlaf finden lassen."

Es helfe ihr auch sehr, dass ihre Schwester, die selbst Krimis schreibt, ihr immer mit Rat und Tat zur Seite stehe. Sehr viel Wert legen die beiden Autorenschwestern auf den jährlichen Autorenurlaub in einer Ferienwohnung im Ostallgäu. Dort schreiben sie pro Tag sechs bis acht Stunden. Inspiration holen sich die beiden Autorinnen beim Spazierengehen in der bergigen Landschaft, wo sie über Geschriebenes und ihr weiteres Vorgehen sprechen. Ein positives, konstruktives Feedback sei für sie als Autorin ungeheuer wichtig, sagt Diefenthaler.

Das Buch "Im Karussell des Todes" erscheint Mitte März im Eigenverlag, zu beziehen im Internet oder im stationären Buchhandel. 500 Seiten, Preis 14 Euro.

