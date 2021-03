12:00 Uhr

Königsbrunner Bastlerinnen gestalten Ostergrüße für Senioren

Seit einem Jahr versorgen Bastlerinnen aus Königsbrunn Senioren mit bunten Grüßen als Stimmungsaufheller. Was sie sich zu Ostern haben einfallen lassen.

Von Andrea Collisi

Engagierte Menschen, die sich um ihre Mitbürger kümmern, gibt es in Königsbrunn nicht erst seit Beginn der Pandemie: Neben Organisationen, Vereinen und Ämtern stellen aber immer wieder auch Privatpersonen Angebote für Hilfsbedürftige auf die Beine: So wie jetzt der Kreis um Gaby Schabert und Claudia Bruckner, die sich eine besondere Aufmerksamkeit für Senioren ausgedacht haben, die keinen Besuch bekommen können.

Beide sind in der katholischen Pfarreiengemeinschaft ehrenamtlich tätig und dort auch seit Jahren bei der Seniorenarbeit engagiert, hatten sich an der Postkartenaktion für die Senioren in den Heimen beteiligt, die vor knapp einem Jahre initiiert wurde. Doch sie wollten es dabei allein nicht belassen. So überlegten sie, wie sie die Senioren über die Zeit begleiten und gleichsam die Abstandsregeln stets einhalten könnten.

Königsbrunnerinnen begleiten Senioren mit ihren Werken durchs Jahr

Schnell kamen sie darauf, dass man die Senioren vielleicht mithilfe von Bastelarbeiten im Jahreskreislauf begleiten könnte. "Wir haben einige Freundinnen gefragt und freuten uns, dass diese sofort ja sagten. Inzwischen sind wir ein Kreis von zwölf oder manchmal auch vierzehn Frauen", sagt Claudia Bruckner. Es entstanden alle paar Monate Dekorationen für die Senioren wie Mobiles, aus Notenpapier gefaltete Engel oder dreidimensionale Sterne aus zusammengeklebten Butterbrottüten.

Nach getaner Heimarbeit – jeder für sich allein zuhause - wurden die Produkte immer in den Altersheimen abgegeben. Diese bereiteten viel Freude, wie die Bastlerinnen von den Pflegedienstleitungen oder auch von einigen Senioren selbst zurückgemeldet bekamen. "Wie schön war es auch an Weihnachten, wenn ich am Altersheim in der Blumenallee vorbeikam und in allen Fenstern die Sterne hängen sah", sagt Gaby Schabert, die in der Nähe wohnt.

Bastlerinnen aus Königsbrunn schneiden 4000 Karton-Eier aus

Jetzt zu Ostern hat der Bastelkreis 4000 Eier aus buntem Bastelkarton ausgeschnitten. Diese wurden am Ende zum neuen Fensterschmuck in Form von 350 Osterkränzen. Fotografieren lassen wollten sich die beiden Damen nicht, nur ihre Werke, "da wir ja ein Team von vielen Bastlerinnen sind".

Zusammen mit dem bekannten Frühlingsgedicht von Eduard Mörike "Frühling lässt sein blaues Band flattern durch die lauen Lüfte" wurden die einzelnen Umschläge für jeden persönlich beschriftet, die dann kontaktlos, "aber mit vielen guten herzlichen Gedanken an unsere Senioren", wie beide betonen, in den Heimen abgegeben werden. Und nun kann auch für sie Ostern kommen.

