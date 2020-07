vor 51 Min.

Königsbrunner Carneval-Club lässt sich nicht unterkriegen

Plus Trotz der Corona-Unwägbarkeiten planen die Königsbrunner ihre Faschingssaison 2020/21 weiter. Zur Not will der CCK Fantasia zum „Maskenball“ einladen.

Von Claudia Deeney

Zu Beginn des Hochsommers an Fasching denken, das erscheint im ersten Moment etwas sehr früh. Tatsächlich laufen die Vorbereitungen für die jeweils anstehende Saison für Faschingsvereine um diese Zeit meist schon auf vollen Touren. In Zeiten der Corona-Pandemie ist allerdings nichts normal und das trifft auch die zahlreichen aktiven Karnevalfreunde in Bayern. Einige Vereine, wie die Mindelonia in Mindelheim haben bereits entschieden, ihre Saison für 2020/2021 abzusagen. Die Begründung für diesen Schritt lautet, dass wegen der Pandemie-Maßnahmen kein Training möglich sei und man sich schwertue, angesichts der unklaren Lage die Planungen voranzutreiben.

Mit erschwerten Planungsmöglichkeiten plagt sich auch der Carneval Club Königsbrunn (CCK) ab, wie der Vorsitzende Dieter Schwab erklärt: „Für unsere Veranstaltungen müssen wir verschiedene Säle in der Stadt buchen, ohne zu wissen, ob wir die Saison, wie sonst üblich durchführen können.“ Planungssicherheit gäbe es derzeit kaum, es sei für alle Beteiligten ein großes Wagnis, auch für die Kooperationspartner die jetzt schon für den CCK Termine reservieren. „Kein Mensch weiß heute, welche Auflagen, beispielsweise die Gastronomie oder wir als Veranstalter in mehr als einem halben Jahr erfüllen müssen“, erklärt Schwab.

Froh über Vermieter in Königsbrunn und treue Mitglieder beim CCK

Jede Menge Unwägbarkeiten, aber der Verein habe trotz allem Glück im Unglück. Zum einen habe man sehr verlässliche und verständnisvolle Saalvermieter als Partner, wie beispielsweise die Evangelische Kirchengemeinde und zum anderen konnten in der vergangenen Saison noch alle Veranstaltungen durchgeführt werden. Auch habe der CCK keinen Mitgliederschwund zu verzeichnen.

Die Planungen für die kommende Saison laufen und der Vorstand habe sich ganz bewusst entschieden, nicht von vorneherein alles abzusagen. „Für mich persönlich kam es nie in Frage die Saison komplett auszusetzen“, bekräftigt Dieter Schwab. Das habe mehrere Gründe, wie er ausführt: „Wenn wir kein Bühnenprogramm aufstellen, uns nicht gemeinsam vorbereiten, treffen wir uns als Aktive nicht mehr regelmäßig und darunter würde das bisher intensive Beziehungsgeflecht untereinander leiden.“ Der Teamgeist könnte genauso auf der Strecke bleiben wie der gute Zusammenhalt, im schlimmsten Fall könnte ein Verein daran ganz kaputt gehen. Aufgeben war daher zu keinem Zeitpunkt eine Option, und so laufen die Vorbereitungen teilweise wie gehabt.

Carneval Club Königsbrunn will erst im Spätsommer festlegen, wie viel Aufwand man treibt

Musikschnitte, Kostüme auswählen und nähen, Choreografien und Show einstudieren sind einige Beispiele die der Vorsitzende nennt. Der Pandemie geschuldet wurden alle geplanten Investitionen eingefroren. Das betreffe unter anderem Bereiche wie Technik, Logistik oder auch Bühnenaufwand. Man wisse einfach nicht, wie sich die Saison finanziell gestalten wird und so liegen auch noch die prächtigeren und somit kostspieligeren Kostüme auf Eis. Utensilien aus den Vorjahren werden reaktiviert und der CCK startet jetzt erst mal im kleineren Umfang und entscheide von Woche zu Woche, um Risiken zu vermeiden. Man habe noch ein bisschen Zeit und werde im Spätsommer festlegen, welcher Aufwand betrieben werden kann. Es gäbe auch mehrere Motto-Optionen und auf jeden Fall werden die jeweils aktuellen Auflagen penibel eingehalten.

Daher trainiert die Showtanzgruppe seit Kurzem in zwei Gruppen aufgeteilt im Außenbereich auf dem Gelände der Eisarena. Die Kinder werden nach den Sommerferien mit ihrem Training anfangen, was konform geht mit dem Schulanfang. Wenn alles gut geht, können später die Gruppen sowohl im Jugendzentrum Matrix als auch im Fitz-Fitnessstudio wie gewohnt ihr Übungsprogramm absolvieren. Auch wenn noch vieles ungewiss ist, die Termine für die Höhepunkte in der Brunnenstadt stehen vorläufig. Der CCK hat sowohl bereits Gastgruppen eingeladen und hat auch schon einige Einladungen von außerhalb angenommen.

Trotz der Pandemie lassen sich alle Kooperationspartner, die eigenen erwachsenen und kleinen Tänzer sowie Helfer im Hintergrund des Vereins nicht unterkriegen und machen weiter. Dieter Schwab: „Ein großes Dankeschön an alle und wir blicken optimistisch in die Zukunft.“ Der Fasching werde auf jeden Fall stattfinden, in dieser oder jener Form und zur aller- größten Not werde man das Motto entsprechend anpassen und einladen zum „Maskenball“.

